Sgomma con a bordo una donna incinta, poi fa un frontale e scappa: 27enne ricoverata Uno scontro frontale in via Bolla, a Milano, che ha portato al ferimento di un’anziana e una donna incinta: il conducente dell’auto, dove viaggiava la donna incinta, è fuggito e adesso è ricercato.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un terribile incidente stradale avvenuta nella ormai nota via Bolla, a Milano. Un uomo stava sgommando con la sua auto e con a bordo una donna incinta quando, a un certo punto, ha fatto un incidente stradale con un'anziana. Sia quest'ultima che la donna incinta sono stati portati in ospedale mentre il conducente è scappato e adesso è ricercato.

Il dramma delle case popolari

Quella delle auto che sgommano nei cortili delle case popolari, è un'abitudine che – come riportato dal quotidiano "Il Giorno" – è stata più volte denunciata. Ed è stata proprio questa, a dare le basi per la violenta rissa tra gli inquilini regolari e abusivi esplosa alcuni mesi fa. Nonostante le dichiarazioni dei tanti politici, nulla è stato fatto: i regolari attengono ancora che vengano sgomberati gli abusivi e che si proceda con la riqualificazione degli edifici.

Scontro frontale tra l'auto della donna incinta e la 77enne

E tra attesa e disperazione, nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 settembre, si è verificato l'incidente: intorno alle 18, una Fiat Punto con targa francese travolge una Seat Mii con a bordo una 77enne. Il conducente della prima auto, scende e fa scendere anche la donna incinta così da farla stendere a terra dopodiché scappa, senza aspettare i soccorsi. Sul posto arrivano i carabinieri, due vigili e i medici e i paramedici del 118.

La donna incinta è stata trasferita in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano e anche l'anziana è stata trasferita in ospedale considerato che avrebbe perso i sensi più volte. Intanto proseguono le indagini per rintracciare il conducente che, stando a quanto riporta il quotidiano, avrebbe alcuni precedenti.