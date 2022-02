Sgomberata l’ex scuola elementare Luciano Manara: “Tornerà ad essere a disposizione dei cittadini” Sono stati allontanati gli occupanti abusivi dell’ex scuola elementare Luciano Manara di via Fratelli Zoia, nel quartiere di Quarto Cagnino, periferia ovest di Milano.

Un nuovo scopo per la scuola elementare Luciano Manara, abbandonata da anni

La scuola elementare Manara, che non svolge più la funzione per cui è stata costruita ormai da diversi anni, verrà nei prossimi giorni messa in sicurezza e pulita. Altre operazioni invece riguarderanno la manutenzione e la cura del verde che la contorna. In totale, si stima che serviranno due mesi per il termine dei lavori. Nelle idee del Comune, l'edificio dovrà essere messo quanto prima a disposizione di associazioni che operino sul territorio in attesa di una soluzione definitiva. L'obiettivo principale dell'Amministrazione è quello di utilizzare gli spazi della Manara per attività di Welfare per la comunità. I quasi 3.000 metri quadrati dell'edificio sono sottoposti a tutela della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Granelli e Bertolé: Rimettiamola a disposizione del quartiere

Gli assessori alla Sicurezza Marco Granelli e al Welfare Lamberto Bertolé hanno detto che "l’intervento si inquadra in un progetto di riqualificazione e riutilizzo dell’ex scuola Manara che vogliamo sottrarre all’abbandono e all'incuria e mettere a disposizione del quartiere e della città perché diventi un luogo di socialità e incontro. Uno spazio dove i cittadini possano trovare servizi di welfare di prossimità, preservando la vocazione sociale che l’edificio ha sempre avuto e le indicazioni della Soprintendenza riguardo alla destinazione d’uso".