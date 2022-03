Sergei Polunin, il ballerino ucraino e con un tatuaggio di Putin: annullato lo spettacolo a Milano Il ballerino ucraino Sergei Polunin, il cui tatuaggio sul petto di Putin aveva fatto discutere, ha annullato il balletto Rasputin al Teatro Arcimboldi di Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Sergei Polunin Facebook

Il balletto Rasputin, che sarebbe dovuto andare in scena al Teatro Arcimboldi di Milano il 9 e 10 aprile, è stato annullato. Il ballerino ucraino Sergei Polunin, protagonista dello spettacolo, ha comunicato che non potrà esibirsi. L'artista è noto per aver avuto in passato posizioni filoputiniane tanto da aver deciso di tatuarsi il volto del presidente russo, Vladimir Putin, sul petto.

Polunin ha detto di essere rimasto colpito dagli eventi

Ufficialmente il ballerino ha annullato l'appuntamento per una lesione al tendine d'Achille del piede destro: infortunio che si è verificato durante il gala Stelle del Balletto Russo a Krasnoyarsk in Siberia. In un'intervista al quotidiano "Il Corriere della Sera", il direttore artistico dell'Arcimboldi, Gianmario Longoni, ha spiegato che nei giorni scorsi hanno provato più volte a mettersi in contatto con il ballerino: "Per avere una sua dichiarazione, sollecitata dalla stampa, che definisse pubblicamente la sua posizione nei confronti dell'invasione russa in Ucraina".

Polunin ha affermato di essere rimasto molto colpito e turbato dagli eventi, e soprattutto dalla caduta di Kherson città dove è nato e cresciuto. Dopo quel primo contatto, le comunicazioni però si sono interrotte fino a venerdì: "Venerdì scorso la sua organizzazione – spiega ancora il direttore – ci ha mandato la diagnosi dell’ospedale di Novosibirsk con le lastre che attestano la lesione al piede".

L'Arcimboldi sposta il balletto Rasputin al prossimo anno

Il ballerino, precisa Longoni a Corsera, si trova in questo momento a Dubai per farsi sottoporre a un intervento e che, fino a gennaio, non prenderà alcuno impegno. Per il teatro però, questa decisione, è un danno importante: "Sposteremo Rasputin all’anno prossimo, uno spettacolo che doveva già venire a Milano nell’aprile 2020, ma era slittato per la pandemia".