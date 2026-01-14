Sequestrato, denudato e picchiato con una spranga di ferro nel Bresciano: arrestati tre uomini

Un ragazzo di 27 anni è stato sequestrato da tre uomini, incappucciato, portato in uno scantinato, denudato, picchiato con una spranga di ferro e filmato. L’episodio si è verificato nei pressi di Ghedi, nel Bresciano.

Un ragazzo di 27 anni è stato sequestrato da tre uomini, incappucciato, portato in uno scantinato, denudato, picchiato con una spranga di ferro e filmato. Poi, sotto minaccia di pistole e armi, il giovane sarebbe stato costretto a cedere il suo telefono e la sua auto, una Range Rover di grande valore, oltreché a ritirare ingenti quantità di denaro allo sportello postale. In questo ultimo frangente, allo sportello postale, sarebbe stata presente anche la madre, in balìa anche lei degli aggressori. Un episodio di inaudita violenza che risalirebbe alla notte dell'8 gennaio scorso e si sarebbe verificato nei pressi di Ghedi, comune in provincia di Brescia.

Le indagini – condotte in collaborazione tra polizia di Stato, carabinieri e polizia locale di Ghedi – sarebbero partite dopo un semplice controllo di un'auto, effettuato dalla polizia locale di Ghedi lo scorso sabato 10 gennaio. Gli agenti avrebbero fermato e identificato tre persone: le due vittime, madre e figlio, rispettivamente di 54 e 27 anni di origine indiana, e uno degli aggressori. Dai primi controlli effettuati e dai primi riscontri gli agenti hanno cominciato a mettere insieme i pezzi e ricostruire la storia di violenza. Sarebbero stati trovati collegamenti con un bar di Ghedi in cui si trovavano gli altri due aggressori uno dei quali trovato in possesso di due pistole semiautomatiche e di munizioni di vario calibro. Nel frattempo, in ausilio della polizia locale sono intervenuti anche i carabinieri di Ghedi e una squadra della polizia di Stato.

Dopo tutti gli accertamenti e le indagini delle forze dell'ordine sono stati quindi arrestati tre uomini, tutti cittadini indiani, di 28, 29 e 26 anni, con precedenti penali e di Polizia. Gli arresti sono avvenuti con l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione nonché detenzione e porto abusivo di armi da fuoco in luogo pubblico.