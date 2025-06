video suggerito

Oltre 400 scatole di falsi mattoncini Lego vendute a metà prezzo: denunciati i titolari di cinque negozi a Como I titolari di cinque negozi tra Erba e Como sono stati denunciati a piede libero. I finti mattoncini costavano meno della metà degli originali ed erano “totalmente compatibili, in modo tale da indurre in errore il consumatore”. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Guardia di Finanza di Como ha sequestrato 425 confezioni di finti mattoncini Lego nell'ambito di controlli a cinque attività commerciali tra Erba e Cantù. In alcuni casi era stata messa sulle confezioni un'etichetta aggiuntiva, in lingua italiana, riportante proprio la denominazione "Lego". Le scatole erano state messe in commercio in violazione delle norme poste a tutela dei brevetti, marchi e altri diritti di privativa industriale.

I falsi "Lego", hanno spiegato le Fiamme Gialle in una nota, avevano infatti un costo pari a meno della metà degli originali in commercio ed erano "totalmente compatibili, in modo tale da indurre in errore il consumatore".

Il disegno del mattoncino da gioco, famoso in tutto il mondo, è infatti registrato e tutelato all’interno dell’Unione Europea, così come ha confermato l’ultima sentenza del Tribunale della Corte di Giustizia dell’U.E. del 24 gennaio 2024. Per questi motivi, i rappresentanti legali delle imprese controllate sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di commercio di prodotti con segni falsi.

L’illecita riproduzione/produzione e commercio di marchi/modelli registrati, oltre a costituire reato e a danneggiare il sistema per le ingenti perdite di gettito fiscale prodotte dalla filiera del falso, alimenta a tutti gli effetti un meccanismo di concorrenza sleale nell’economia reale, nonché mina l’esistenza di un mercato competitivo in cui gli operatori economici regolari hanno diritto di beneficiare di condizioni eque di concorrenza e i consumatori sono tutelati, sia sotto il profilo commerciale che della salute.