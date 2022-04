Sequestrate oltre 22mila mascherine contraffatte a Milano: nei guai un commerciante Un commerciante di Milano custodiva in magazzino alcuni dispositivi medici tra cui mascherine, soprattutto di tipo FFP2, riportanti i marchi “CE” contraffatti e quindi privi della certificazione obbligatoria.

A cura di Giorgia Venturini

Oltre 22mila mascherine sotto sequestro perché non rispettavano i requisiti di leggi e mostrano il marchio "CE" contraffatto. È quello che hanno scoperto i militari del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Milano: durante le operazioni è stato identificato un negozio, gestito da un uomo di origini cinesi, che custodiva in magazzino alcuni dispositivi medici tra cui mascherine, soprattutto di tipo FFP2, riportanti i marchi "CE" contraffatti e quindi privi della certificazione obbligatoria. Subito è scattato il sequestro e la denuncia per il commerciante che dovrà ora rispondere di frode nell’esercizio del commercio e di violazioni penali previste al Regolamento UE disciplinante i dispositivi di protezione individuali. Intanto proseguono tutti gli accertamenti del caso che permetteranno alle Fiamme Gialle di ripercorrere i canali di approvvigionamento della mascherine illegali.

Sotto sequestro anche 241 droni

Ma non solo mascherine. Durante l'operazione sono stati sequestrati anche 241 droni privi della documentazione tecnica e anche in questo caso con marchio "CE" contraffatto. Anche in questo caso, si sta provvedendo con le indagini per capire chi sia il fornitore. Intanto la Guardia di Finanza fa sapere che il sequestro arriva a "seguito dell’intensificazione, disposta dal Comando Provinciale Milano, dei controlli di polizia economico-finanziaria del territorio, diretti a contrastare ogni forma di illegalità e quindi anche l’illecita immissione in commercio di prodotti recanti marchi contraffatti". Ora tutto è stato messo sotto sequestro: il gestore dovrà chiarire la sua attività illegale ai militari.