Sequestrano, rapinano e picchiano un uomo per questioni sentimentali: fermate 8 persone Otto persone sono state arrestate e denunciate perché accusate di aver sequestrato, picchiato e rapinato un 46enne per motivi sentimentali.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel corso della serata di oggi, venerdì 29 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Treviglio e della Stazione di Calcio hanno arrestato, indagato e deferito otto persone, tutte di nazionalità indiana e che hanno tra i diciassette e i cinquant'anni.

L'accusa nei loro confronti è di sequestro di persona, rapina e lesioni personali nei confronti di un connazionale, un uomo di 46 anni. Sulla base di quanto scoperto dagli inquirenti, il movente è da ricondursi a questioni sentimentali: l'uomo quindi è stato picchiato, rapinato e sequestrato dal gruppo. Questi sono poi fuggiti a bordo di alcune automobili.

Non appena è stato richiesto l'intervento degli inquirenti, i militari si sono messi subito alla ricerca dei responsabili. I carabinieri sono riusciti a rintracciare una delle vetture utilizzate per la fuga. All'interno di questa è stata trovata una pistola semiautomatica, diverse munizioni e una spranga in metallo.

Armi che potrebbero essere stata utilizzate contro la vittima. Il riconoscimento di questo veicolo, ha permesso poi di risalire all'identità di tutti i presunti partecipanti. I carabinieri di Treviglio hanno così arrestato tre uomini che sono stati portati in carcere a Bergamo. Gli altri sono stati denunciati a piede libero.

Domani mattina, sabato 30 dicembre, si svolgerà l'udienza di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari al Tribunale di Bergamo.