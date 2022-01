Senzatetto nei tunnel della Centrale, il Comune di Milano interviene ancora: “Presenza non consentita” Nella mattinata di ieri, il Comune di Milano è intervenuto nuovamente nei tunnel della stazione centrale dove vivono alcuni senzatetto: la Polizia locale ha “ricordato alle persone senza fissa dimora accampate al freddo, tra la sporcizia e le auto parcheggiate o in corsa sulla carreggiata, che la permanenza non è consentita”, scrive l’amministrazione in una nota stampa.

Torna a far discutere l'azione dell'Amministrazione Comunale di Milano sui senzatetto che dormono nei tunnel della Stazione Centrale: nella mattinata di ieri, martedì 25 gennaio, la Polizia locale ha "ricordato alle persone senza fissa dimora accampate al freddo, tra la sporcizia e le auto parcheggiate o in corsa sulla carreggiata, che la permanenza non è consentita". Nella nota diramata dal Comune di Milano, viene sottolineato che i senzatetto potrebbero essere "allontanati nel rispetto della loro dignità e incolumità e per consentire l'utilizzo delle aree da parte di tutti i cittadini".

Comune: obiettivo far utilizzare i centri a disposizione

Nel comunicato stampa, l'amministrazione sottolinea ancora una volta che l'obiettivo è quello di far utilizzare i centri messi a disposizione per il Piano Freddo. Un obiettivo quanto mai complesso considerato che molte persone scelgono volontariamente di non pernottare all'interno dei centri. Nonostante questo e nonostante le polemiche che alcune associazioni avevano innescato per gli interventi di dicembre, l'Amministrazione è tornata nuovamente nei tre tunnel Sammartini, Mortirolo e Lumiere. All'epoca a far discutere erano state le modalità con cui era stata liberata l'area: materassi e coperte gettate nei cassonetti dell'Amsa e nessun mediatore che potesse spiegare ai senzatetto cosa stesse succedendo.

L'intervento della Polizia Locale

La Polizia è intervenuta a ripulire i tunnel dalla spazzatura e dai vetri rotti per poi invitare le persone presenti ad allontanarsi: "Purtroppo molti senza dimora persistono a rimanere nei tunnel – afferma Marco Granelli assessore alla Sicurezza – e in alcuni casi il rischio non è solo il freddo ma anche i diverbi, i furti, le risse, l'abuso di alcol e droga". Granelli afferma che gli agenti abbiano dovuto sedare una lite tra due persone. Discussione che ha poi portato al trasferimento in ospedale di uno dei due. L'assessore conferma che questo intervento non sarà l'ultimo, anzi l'Amministrazione continuerà a intervenire liberando i marciapiedi: "Nessuno però può pensare che la soluzione sia continuare a vivere al freddo, in condizioni igieniche critiche, nell'insicurezza e per questo noi vogliamo agire".

Oltre ai posti letto messi a disposizione dal Comune, l'Amministrazione punta a fornire il mezzanino della Stazione Centrale vicinissimo ai tunnel: "Tutte soluzioni dignitose, al coperto e pulite. Le unità mobili del volontariato milanese hanno fornito, in queste settimane, costante assistenza, dando informazioni sui servizi e invitando i senza dimora a rivolgersi al Centro Sammartini, in via Sammartini 120, punto d'accesso unico per tutte le strutture della città".