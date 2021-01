È accusato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio il 24enne arrestato ieri sera 27 gennaio a Senago, alle porte di Milano. Stando a quanto riportato dai militari, le manette sono scattate dopo che il comandante della stazione, in un momento in cui era libero dal servizio, ha notato il 24enne insieme a un amico, che risulterà poi essere pregiudicato, uscire da un'abitazione in via Toti e salire su un'auto con il parabrezza gravemente incrinato. Poco dopo i due sono stati rintracciati e fermati da una pattuglia: ai militari l'arrestato avrebbe detto di aver appena lasciando la sua abitazione, fornendo un indirizzo diverso.

In un appartamento preso in affitto dall'arrestato droga e contanti

Insospettiti i carabinieri insieme al 24enne sono ritornati nel luogo in cui era stato visto uscire poco prima. E qui è partito il sopralluogo: proprio nell'appartamento sono stati sequestrati 1 chilo e 672 grammi di marijuana e 200 grammi di hashish suddivisi in più confezioni e nascoste parte in camera da letto e in parte in soggiorno. E ancora: i militari hanno poi sequestrato anche 1.300 euro in contanti, trovati all'interno di un cassetto. Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo aveva preso in affitto l'appartamento ormai da circa un anno. Dopo l'arresto l'arrestato è stato condotto al carcere di "San Vittore": davanti ai giudici dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio.

A dicembre arrestato un taxista pusher

Solo lo scorso mese un uomo di 31 anni, di professione tassista, era stato arrestato dalla polizia a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'insospettabile guidatore di un'auto bianca svolgeva in realtà una seconda professione ben più remunerativa della prima, soprattutto in questi mesi di crisi per via dell'emergenza Coronavirus: quella di spacciatore. Per la precisione, secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra mobile di Lodi, che ha condotto le indagini, l'uomo era il fornitore di diversi pusher al dettaglio della provincia di Lodi. Gli agenti si sono presentati in casa del 31enne per una perquisizione: durante i controlli hanno trovato oltre 4 chili di marijuana in confezioni sotto vuoto e circa due chili di hashish.