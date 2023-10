Selvino piange il suo sindaco: Diego Bertocchi è morto a soli 35 anni e lascia un figlio di 5 anni Cordoglio nella Bergamasca per la prematura scomparsa di Diego Bertocchi, sindaco di Selvino. Malato di Sla, si è spento a soli 35 anni. Lascia la moglie e il figlio di 5 anni. Fino agli ultimi giorni era stato presente agli impegni istituzionali.

A cura di Fabio Pellaco

Diego Bertocchi

Si è spento il 17 ottobre Diego Bertocchi, sindaco 35enne di Selvino, comune della provincia di Bergamo. Da alcuni anni lottava contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla), una delle malattie neuro-degenerative più temute e per la quale non esiste ancora una cura. Anche se provato dalla malattia, fino agli ultimi giorni non era mancata la sua partecipazione agli impegni istituzionali.

Diego Bertocchi era sindaco di Selvino dal 2014

Nel 2019 era stato rieletto sindaco nel centro della Val Seriana dopo che nel 2014, a soli 26 anni, si era insediato per il suo primo mandato vincendo le elezioni con la lista civica "Selvino in Comune". Nonostante l'avanzare della malattia, sabato scorso aveva partecipato a una riunione in municipio e martedì mattina ne avrebbe avuta un'altra.

Non aveva smesso di impegnarsi per il suo paese, incontrando i suoi concittadini per strada e curando le pagine social del comune. Stava anche preparando la sua lista in vista delle elezioni amministrative del 2024, dove non avrebbe corso per la carica più importante, ma avrebbe comunque voluto ricoprire un ruolo.

Negli ultimi giorni il suo fisico era sempre più provato dalla malattia, ma la sua tempra non era mai venuta meno. Il sintetizzatore vocale che era costretto a utilizzare per esprimere a parole i suoi pensieri non gli aveva impedito di proseguire nel servizio al suo paese.

Il passato da calciatore, poi gli studi e la politica

Lascia la moglie e il loro figlio di cinque anni. Bertocchi, prima di diventare primo cittadino aveva giocato a calcio nella squadra del paese che militava nel campionato regionale di Prima Categoria. Poi gli studi universitari a Bergamo presso la facoltà di Economia e commercio. Da lì è nata la sua passione per la politica che lo ha portato a candidarsi a Selvino.

La camera ardente è stata allestita nella sala del consiglio comunale di corso Milano e sarà aperta fino a venerdì. A porgere l'ultimo omaggio al sindaco sono arrivati, già dalle prime ore, tanti concittadini che erano a conoscenza della malattia, ma non si aspettavano un epilogo così rapido. A guidare il comune di Selvino sarà ora il vicesindaco, Maurizio Remo Acerbi.

I funerali di Bertocchi si svolgeranno venerdì 20 alle 15 nella parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino.