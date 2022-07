“Sei vergine come Cicciolina”, consigliere leghista insulta una collega dei 5Stelle a Vigevano La consigliera M5S Silvia Baldina viene attaccata dal leghista Marco Cividati in commissione. Lei si dice pronta a querelare. Lui ribatte: “La mia è solo una valutazione politica. Non sono un animale”

Ennesimo consiglio comunale a Vigevano (Pavia), stavolta a tema canili. Un argomento di ordinaria amministrazione, non particolarmente caldo per la cittadina del Pavese. Cosa può andare storto, insomma?

Eppure. "Sei vergine come Cicciolina", arriva in aula, a un certo punto. Il paragone con la pornostar ungherese è rivolto alla consigliera pentastellata Silvia Baldina, da parte del collega leghista Marco Cividati. Cala lo stupore. "Ma cosa stai dicendo?", ribatte lei, basita. Poi subentra la lucidità: "Sono pronta a querelare", sostiene adesso.

La difesa? Nessuna scusa ufficiale. "Solo una valutazione politica". Marco Cividati racconta così a La Provincia di Pavia la faccenda accaduta in commissione. "Se Silvia si è offesa, sarà mia premura chiamarla e chiederle scusa. La mia non era una valutazione su di lei come donna", replica. "Ho avuto una reazione immediata, sì, ma non sono un animale. Volevo ribattere all'accusa politica di fare promesse senza mantenerle. Baldina ha detto che l'opposizione è vergine politicamente, ho replicato adeguandomi alla metafora".

Il momento a cui si riferisce il consigliere del partito di Matteo Salvini è quello in cui la malcapitata consigliera M5S sta strigliando la maggioranza sul progetto che dovrebbe rendere il canile comunale più grande e moderno, ad oggi ancora fermo. È qui che interviene a gamba tesa Marco Civdati. "Perché, tu sei vergine?". La replica di lei, impassibile: "Io sì, sono l'opposizione". Sottintendendo che l'onere di risolvere i problemi del canile sarebbe toccato alla Lega, che a Vigevano è in maggioranza dal 2000. A quel punto arriva l'insulto: "Sei vergine come Cicciolina".

Le polemiche

Un fatto che ha scatenato non poche polemiche, quello accaduto ieri dentro l'aula consigliare di Vigevano. Il M5S locale si scaglia contro la Lega, accusandola di sessismo reiterato verso le esponenti politiche pentastellate e dem senza distinzione di colpi.

"Iniziamo da Salvini che alla neo ministra dell’istruzione Lucia Azzolina postava sui social una sua fotografia con un commento equivoco a sfondo sessuale giocando sul doppio senso degli orali. Il Presidente della Lega di Trento Alessandro Savoi ha definito due consigliere provinciali che avevano abbandonato la Lega per un altro gruppo, due tr..e", scrive sulla sua pagina social. "A Trento Matteo Salvini chiese ed ottenne le dimissioni del segretario provinciale. A Vigevano il sindaco cosa farà?"