Sedicenne aggredita e palpeggiata in strada nel Mantovano: salvata da un carabiniere fuori servizio

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri di Mantova con l’accusa di violenza sessuale e lesioni aggravate nei confronti di una ragazza di 16 anni.

Un giovane di 23 anni, cittadino pachistano, residente a Borgo Mantovano, è stato arrestato dai carabinieri di Mantova con l'accusa di violenza sessuale e lesioni aggravate nei confronti di una ragazza di 16 anni. I fatti si sarebbero verificati ieri, mercoledì 2 dicembre a Ostiglia (Mantova).

Secondo quanto di apprende da una nota diffusa dai militari, un maresciallo dei carabinieri di Borgo Mantovano, fuori servizio, dopo aver parcheggiato davanti al supermercato Lidl, avrebbe sentito una donna urlare e chiedere aiuto. Si sarebbe subito precipitato in quella direzione e avrebbe trovato una ragazza di 16 anni in compagnia di un giovane di 23.

Dal racconto della 16nne, residente a Ostiglia, accompagnata in caserma per formalizzare la denuncia, è emerso che poco prima si trovava nel parco Fossa e lì sarebbe stata avvicinata da un ragazzo che l’avrebbe prima palpeggiata sul fondoschiena, per poi percuoterla. La ragazza, sempre secondo il racconto, sarebbe riuscita a divincolarsi e a fuggire dalla presa del ragazzo e a chiedere aiuto. Ma in questa circostanza le è stata anche strappata una collanina d'oro.

I carabinieri hanno quindi subito avviato le indagini, partendo dalla visione delle telecamere presenti in zona. Le registrazioni hanno permesso di verificare che tutto ciò che la ragazza ha raccontato era vero. Per questo il ragazzo, bloccato dal maresciallo fuori dal supermercato, è finito in manette.