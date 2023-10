Scrive “Ti amo” su una fioriera e viene ripreso dalle telecamere: la deve cancellare per evitare la denuncia Un ragazzo è stato filmato dalle telecamere mentre scriveva “Ti amo” sulla fioriera del municipio di Mairano, in provincia di Brescia. Il sindaco del paese ha diffuso le immagini sui social e ha chiesto la rimozione della scritta entro una settimana. Poche ore dopo, la scritta era scomparsa.

A cura di Sara Tirrito

La scritta ’Ti amo’ comparsa nella fioriera del municipio di Mairano

Sulla fioriera del municipio di Mairano, in provincia di Brescia, un ragazzo ha scritto "Ti amo" con il gesso. Ripresi dalle telecamere in compagnia di altre due persone, sono stati scoperti dal sindaco del paese, che con un post sul suo profilo Facebook li ha invitati a rimuovere la scritta "Se non lo fate, tra sette giorni vado in caserma a fare denuncia", ha detto.

La scritta sulla fioriera del municipio

Le immagini riprese dalle telecamere mostrano un ragazzo in pantaloncini e maglietta bianchi, con un borsello a tracolla, chino sul bordo della fioriera. Su quel bordo campeggia la scritta "Ti amo", che sembra tracciata con un gessetto bianco.

Altre immagini, diffuse dal sindaco del paese Igor Zacchi, mostrano tre persone, due delle quali sembrano avvinghiate nell'atto di scambiarsi un bacio. I loro volti sono stati coperti con dei cuori. Le registrazioni sono datate e includono scene accadute fino alle 21.51.59. Nell'immagine che incastra il ragazzo nell'atto di scrivere sulla fioriera mancano data e ora.

Il post del sindaco Igor Zacchi

Sul suo profilo Facebook, il primo cittadino Igor Zacchi ha pubblicato le foto e si è rivolto agli autori del fatto. "L’amore è una cosa meravigliosa – ha scritto – però sfregiare un bene pubblico per comunicare i propri sentimenti non è la via giusta".

Zacchi ha precisato che la fioriera si trova sotto al municipio e ha lasciato intendere che già in passato ha subito altri danni. "La povera fioriera – ha precisato – da quando esiste, poveretta, ne ha passate di tutti i colori… pensate che subisce angherie di ogni tipo dal 1990″.

L’autore della scritta ripreso dalle telecamere del municipio

Il sindaco ha commentato le immagini che ritraggono i giovani in effusioni con un post scriptum: "prima di smutandarvi a vicenda per testimoniare il vostro amore reciproco – dice – controllate che non ci siano telecamere in giro".

Poi ha voluto lanciare un ultimatum ai ragazzi: "Se rimediate da soli allo sfregio bene, altrimenti tra 7 giorni vado in caserma a fare denuncia. Buona serata ragazzi, occhio all'ormone", ha avvisato. Nel tardo pomeriggio del 4 ottobre, la scritta è stata cancellata.