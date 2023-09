Scritte omofobe sulla panchina arcobaleno di Varese: si cercano i vandali La panchina arcobaleno dei giardini Estensi di Varese è stata vandalizzata: questa mattina è stata trovata con scritte omofobe, come denuncia Arcigay Varese.

A cura di Giorgia Venturini

Panchina arcobaleno vandalizzata a Varese: foto dalla pagina Facebook di Arcigay Vares

Vandali in azione a Varese. Bersaglio del gesto è stata la panchina arcobaleno ai giardini Estensi di Varese: questa mattina è stata trovata con scritte omofobe e con aste di legno piagate. Gli autori dell'auto vandalico sono ancora sconosciuto ma sono in corso tutte le indagini del caso per risalire velocemente alla loro identità. A denunciate quanto accaduto è stato l'Arcigay Varese sulla loro pagina Facebook.

La panchina era stata installata solo due anni fa contro ogni forma di discriminazione basata su orientamento sessuale e identità di genere. L'associazione sui social rassicura: "Ripristineremo le condizioni originarie al più presto e spero che vengano individuati i responsabili. A Varese non c’è posto per l’odio! Per chi vuole sostenere Arcigay Varese, trovate una raccolta fondi sotto al post che destineremo alle spese per il ripristino e al centro antidiscriminazioni". A breve quindi si spera che la panchina verrà sistemata e che presto verranno individuati i vandali.