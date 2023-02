Scoppia una lite tra condomini: un carabiniere interviene e viene morso a un orecchio A Darfo Boario Terme, nel Bresciano, è scoppiata una lite tra due condomini. I vicini di casa hanno chiesto l’intervento dei carabinieri: un militare nel tentativo di sedare la rissa è stato morso a un orecchio.

A cura di Giorgia Venturini

Un carabinieri è stato morso a un orecchio nel tentativo di sedare una lite tra condomini. I fatti sono accaduti la notte tra giovedì e venerdì a Darfo Boario Terme, nel Bresciano. Stando alle ricostruzione dell'accaduto, alcuni vicini di casa hanno chiamato il 112 perché preoccupati delle grida che sentivano.

L'aggressione al carabiniere

La lite era scoppiata tra un inquilino di 60 anni e un altro vicino di casa. I due hanno iniziato a insultarsi e a prendersi a spintoni per motivi ancora da accetare. Solo l'arrivo dei carabinieri ha permesso che la rissa finisse. Alla vista dei carabinieri però il 60enne si è scagliato contro uno dei due militari mordendolo a un orecchio: ora per lui è scattata una denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo era già noto alle forze dell'ordine: l'uomo è stato ora processato per direttissima e il giudice ha convalidato l'obbligo di firma.

A Cremona altra aggressione ai carabinieri

Solo qualche giorno fa altra aggressione ai carabinieri. Questa volta a Cremona. Qui un uomo di 58 anni si sarebbe lanciato in mezzo alla strada nel tentativo di fermare le auto, poi – una volta soccorso – avrebbe aggredito sia il personale sanitario che i carabinieri: è stato arrestato con l'accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Nel dettaglio, il 58enne avrebbe prima provato a infrangere la vetrina di un negozio, poi avrebbe urlato contro un uomo che aveva cercato di aiutarlo e infine si sarebbe lanciato in mezzo alla strada. Alcuni passanti hanno quindi chiamato i soccorsi e chiesto l'intervento dei carabinieri che sono stati poi aggrediti.