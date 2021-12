Scoppia un incendio nell’Hotel Michelangelo in centro a Milano: era un Covid hotel Un incendio è divampato all’interno dell’Hotel Michelangelo, un albergo che si trova vicino alla stazione Centrale di Milano. Nessun ferito.

A cura di Enrico Tata

Un incendio è divampato all'interno dell'Hotel Michelangelo, un albergo che si trova vicino alla stazione Centrale di Milano e che, nella prima fase della pandemia, era stato adibito a Covid Hotel. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco. Non si registrano feriti. Stando a quanto si apprende, tutti gli operai presenti all'interno della struttura (che comunque è chiusa da tempo) sono riusciti a mettersi in salvo.

I vigili del fuoco: Pochi danni, l'hotel era disabitato

Stando a quanto comunicato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano a Fanpage.it, l'hotel era disabitato. Le fiamme sarebbero scaturite dai lavori che erano in corso nel cantiere edile per ristrutturare la struttura: gli operai stavano tagliando delle parti metalliche con all'interno della plastica e le scintille avrebbero provocato il rogo, che è stato comunque domato nel giro di pochi minuti. Sul posto sono intervenute due autopompe, ma sarebbe bastato l'intervento di un solo mezzo per spegnere l'incendio: è stata sicuramente più la paura per il fumo scaturito dal rogo che la gravità dell'incendio stesso. Contenuti infatti, a quanto pare, anche i danni all'interno dell'edificio.

Il ricordo del rogo alla Torre dei Moro in via Antonini

Il fumo proveniente dall'albergo, un edificio alto 17 piani, ha inevitabilmente riportato alla memoria quanto accaduto alla fine di agosto in via Antonini, col devastante incendio alla Torre dei Moro. Non c'è però alcun paragone tra i due eventi: quello di via Antonini è stato un incendio di vastissime proporzioni che solo per un caso fortuito non ha provocato vittime, mentre il rogo di oggi all'hotel Michelangelo è stato definito dagli stessi vigili del fuoco un evento minore.