Scoppia un incendio in un’officina di sostituzione pneumatici: soccorsi due uomini Un incendio è scoppiato in un’officina meccanica e di sostituzione pneumatici a Lissone. Due uomini sono stati soccorsi, fumo nero visibile a chilometri di distanza.

A cura di Enrico Spaccini

Il fumo denso e nero ha iniziato ad alzarsi intorno alle 15 di oggi, 10 gennaio, da un'officina meccanica e di sostituzione gomme di Lissone, in provincia di Monza e Brianza: la Mn Service di via Canova. Non si conoscono ancora le cause del rogo, ma sembra che le fiamme abbiamo invaso il magazzino dove erano stipati diversi pneumatici. Oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, sul posto è arrivata anche un'ambulanza della Croce Bianca per soccorrere due uomini, un 46enne e un 47enne. Dalle prime informazioni, sembra che ne siano usciti illesi.

Le fiamme sono molto alte e i pompieri prevedono che saranno necessarie diverse ore di lavoro per spegnerlo. In supporto sono state inviate le autopompe di Desio, Monza, Seregno e Lissone, le autobotti del distaccamento di Carate Bovisio e una dal comando di Milano, oltre all'autoscala dalla centrale di Monza. Sono stati richiesti anche i carri schiuma da Milano e Lazzate.

Le strade limitrofe alla Mn Service sono state chiuse al traffico per agevolare il lavoro dei vigili del fuoco. Non è ancora chiaro che tipo di materiale sia bruciato, ma un forte odore acre si è diffuso in tutto il quartiere.

Articolo in aggiornamento