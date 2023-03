Scoppia un incendio in un’azienda, il Comune: “Tenete chiuse le finestre e uscite il meno possibile” Un enorme rogo è esploso in un’azienda che si occupa di fornitura di carni e che si trova a Turate, comune in provincia di Como.

A cura di Ilaria Quattrone

"Si invitano i cittadini a tenere le finestre chiuse e a uscire il meno possibile": è quanto ha scritto il Comune di Turate, comune che si trova nella provincia di Como, dopo che nella mattinata di oggi, domenica 5 marzo, è esploso un incendio in un'azienda che si occuperebbe di lavorazione di carne. Al momento, così come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, ci sarebbe una persona coinvolta.

A breve Arpa svolgerà alcuni controlli sulla qualità dell'aria

Sul posto, intorno alle 8.25, è stata infatti inviata un'ambulanza in codice rosso. Sulla pagina Facebook, il Comune ha scritto che l'incendio era in fase di risoluzione "grazie al pronto intervento degli operatori di soccorso. A breve interverrà l'Arpa per effettuare controlli sulla qualità dell'aria. In forma del tutto precauzionale, fino a successiva comunicazione, si invitano i cittadini a tenere le finestre chiuse e ad uscire il meno possibile".

La colonna di fumo era visibile anche a chilometri di distanza. Oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Como e da Appiano Gentile. Non sono state ancora accertate le cause del rogo: bisognerà capire se si sia trattato di un malfunzionamento o altro. Sembrerebbe che questo abbia causato grossi danni alla struttura: non è ancora chiaro a quanto ammontino.

Leggi anche Scoppia un incendio in un palazzo: i vigili del fuoco salvano dalle fiamme una donna e il suo cane

L'azienda che sarebbe rimasta coinvolta nell'incendio sarebbe la Agrocarni: è un'impresa familiare che fornisce carni nelle province di Varese, Como e Milano. Sui social, alcune persone che conoscono i proprietari hanno espresso la loro vicinanza per quanto subito.