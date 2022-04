Scoppia un incendio in un hotel di Milano: fiamme in un locale tecnico vicino alla spa All’hotel The Hub di Milano è scoppiato un incendio in un locale tecnico accanto alla Spa: non ci sono feriti.

A cura di Ilaria Quattrone

L’incendio all’hotel The Hub

È scoppiato un incendio al The Hub Hotel di Milano. Sulla base delle prime informazioni, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque mezzi. Per il momento non sembrerebbero esserci né persone ferite né intossicate. Sul posto anche il personale sanitario del 118. Non è al momento chiaro cosa posso averlo causato.

A fuoco un locale tecnico vicino alla Spa

Le fiamme si sono sviluppate nella tarda mattinata di oggi, venerdì 1 aprile. Sembrerebbe che, in base a quanto spiegato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, al 14esimo piano dell'albergo di via privata Polonia sia esploso un rogo in un locale tecnico che si trova accanto alla Spa. Le persone che si trovava all'interno della struttura sono uscite in maniera autonoma. I vigili del fuoco si sono messi subito all'opera per spegnerlo.

Si indaga sulle cause

Per il momento non è chiaro se si sia trattato di un corto circuito. Dopo aver messo in sicurezza l'area, i pompieri svolgeranno i rilievi necessari per risalire alle cause. Intanto anche l'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. Fortunatamente però, come già spiegato prima, non si sono registrati feriti.

A Bergamo, incendio all'Hotel Mercure

Un episodio simile si era verificato alcuni giorni fa a Bergamo: il 26 marzo all'Hotel Mercure era infatti scoppiato un incendio. Anche in questo caso, l'albergo era stato evacuato in poco tempo. Le fiamme avrebbero interessato la porta al pianoterra. In questa occasione, erano rimaste intossicate – in forma lieve – solo quattro persone.