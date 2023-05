Scoppia un incendio in centro a Milano: due uomini ricoverati d’urgenza in ospedale Un incendio è divampato in piazza De Angeli a Milano: due uomini sono stato gravemente intossicati dal fumo. I Vigili del fuoco indagano sulle cause.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nel corso della serata di ieri, lunedì primo maggio, un incendio è divampato all'interno di un locale commerciale in pieno centro a Milano e, più precisamente, in piazza De Angeli. Subito sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno anche tratto in salvo due uomini, poi trasportati d'urgenza all'ospedale Niguarda.

L'incendi in piazza De Angeli

Secondo le prime ricostruzioni dei Vigli del fuoco, l'incendio sarebbe divampato in seguito a un'esplosione all'interno di un'agenzia di noleggio auto in piazza Ernesto De Angeli, al numero civico tre.

Nel giro di poco tempo le fiamme si sarebbero espanse in tutto il locale commerciale, quando finalmente sono arrivati i soccorsi. I pompieri hanno subito messo in salvo i due uomini e nel frattempo hanno evitato che l'incendio coinvolgesse altri negozi.

Intossicati due uomini

Non appena i due uomini sono stati portati all'esterno dell'immobile che stava briciando, sono subito stati soccorsi dal personale sanitario accorso sul posto.

Si tratta di un signore di un signore di 52 anni e uno di 41, probabilmente dipendenti dell'agenzia di autonoleggio. I due non riportavano segni di ustione, ma risultavano intossicata dal tanto fumo inalato prima di essere portati in salvo.

Le ambulanze del 118 hanno portato entrambi all'ospedale Niguarda di Milano: lì i medici del pronto soccorso hanno ricoverato il primo in codice giallo e il secondo addirittura in codice rosso.

Anche le condizioni di quest'ultimo, tuttavia, nono sono da pericolo di vita. Ora i Vigili del fuoco ricostruiranno con precisione l'accaduto e soprattuto le cause dello scoppio che ha fatto nascere l'incendio.