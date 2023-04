Scoppia un incendio in camera da letto e rimane intossicata dal fumo, gravissima una donna Una donna di 55 anni è stata trovata senza sensi nel suo appartamento andato a fuoco. Ha respirato molto fumo e le sue condizioni sono disperate. L’abitazione è stata posta sotto sequestro.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un incendio è scoppiato all'interno di un appartamento di una palazzina di via Mario Rigamonti a Capriolo, nel Bresciano. L'allarme è scattato dopo le 21 di ieri sera, venerdì 31 marzo, dopo che gli altri inquilini si sono accorti del fumo e delle fiamme che stavano uscendo dalle finestre. All'interno dell'abitazione c'era una donna di 55 anni che, all'arrivo dei soccorsi, era priva di sensi e leggermente ustionata. Trasportata d'urgenza in ospedale, le sue condizioni sarebbero gravissime.

Una prima ricostruzione dell'incidente

Stando a una prima ricostruzione fatta dagli investigatori, sembra che l'incendio in via Rigamonti sia scoppiato a causa di un incidente domestico. Sul caso, però, verranno condotti gli accertamenti utili per chiarire la dinamica. Pare, però, che il rogo sia partito dalla camera da letto. Intanto, l'appartamento è stato messo sotto sequestro, a disposizione della magistratura.

L'allarme è scattato dopo le 21 di ieri sera, quando i vicini hanno chiamato i soccorsi affermando di aver visto fumo e fiamme uscire da un appartamento. In quel momento, nell'abitazione si trovava solo la donna di 55 anni originaria di Lovere. Suo marito, stando alle testimonianze, era uscito poco prima per una passeggiata con il cane.

L'intervento dei soccorsi e le condizioni di salute della donna

I vigli del fuoco sono riusciti a entrare solo dopo aver sfondato le finestre. All'interno, la 55enne era a terra, priva di sensi. Aveva inalato molto fumo ed era leggermente ustionata. Rianimata sul posto dagli operatori sanitari, la donna è stata trasferita in codice rosso in ospedale dove ancora si trova, ma le sue condizioni sarebbero disperate.

"Siamo corsi fuori tutti", ha detto uno dei residenti. Il timore, infatti, era che vista l'intensità dell'incendio questo potesse coinvolgere il resto del palazzo. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare fino a notte fonda per scongiurare altre conseguenze.