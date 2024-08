video suggerito

Scoppia il temporale mentre sono su un sentiero in montagna: il torrente si riempie d’acqua e blocca tre amici Tre amici hanno lanciato l’allarme mentre si trovavano in fase di discesa dal rifugio Giannetti verso Bagni di Masino: sono stati sorpresi da una grandinata che non ha permesso loro di superare un torrente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Momento di panico per un gruppo di tre amici che si sono trovati in difficoltà mentre si trovavano in montagna. Hanno lanciato l'allarme verso le 18.30 mentre si trovavano in fase di discesa dal rifugio Giannetti verso Bagni di Masino. Gli amici sono stati sorpresi da un forte temporale e una forte grandinata che ha impedito loro di attraversare un torrente.

A recuperarli è stato il soccorso alpino della Guardia di Finanza arrivati in zona con un elicottero. Una squadra di soccorso ha raggiunto il gruppo e li ha riportati in un punto fermo e sicuro dove i ragazzi sono stati recuperati con l'elicottero. L'intervento si è concluso in sicurezza alle 21.