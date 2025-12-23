Scoperto maxi giro milionario di merce tarocca a Como: sequestrati oltre 30mila pezzi da Gucci a Chanel

La Guardia di Finanza di Como ha scoperto e bloccato un maxi giro milionario illecito su oltre 30mila articoli contraffatti. I militari hanno sequestrato borse, foulard, cinture, calzature e accessori firmati Hermes, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Chanel, Gucci, Prada, Christian Dior, Lanvin, Christian Louboutin e Jacquemus.

Durante i controlli sono stati sequestrati anche 620mila euro in contanti, 47 banconote da 500 euro e di 147 banconote da 200 euro. Le mazzette, trovate dai cani dell'unità cinofila, erano nascoste dentro a vestiti, valigie, scatole di alimenti e pacchetti di sigarette. Sono state inoltre sequestrate tre autovetture di grossa cilindrata, utilizzate per il trasporto della merce contraffatta.

Le attività sono state condotte nell'ambito di più ampie indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Milano e hanno visto numerose perquisizioni nelle province di Como, Varese, Milano, Firenze, Prato, Napoli e Vicenza, nei confronti di 24 persone, accusate di produzione e vendita di prodotti contraffatti. Si tratta di persone di nazionalità italiana e cinese che, sfruttando il know-how acquisito in precedenza nel confezionamento di capi e accessori di alta gamma, avevano allestito un autonomo canale di produzione e vendita di prodotti griffati senza alcuna autorizzazione delle case madri.