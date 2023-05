Scontro tra tre camion sull’autostrada A7: conducente estratto dalle lamiere e ricoverato in ospedale Ieri mattina si è verificato un terribile incidente sull’A7, nei pressi del territorio di Binasco: i vigili del fuoco hanno estratto un autista dalle lamiere.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, mercoledì 17 maggio, si è verificato un incidente stradale sull'autostrada A7 all'uscita di Binasco, un comune che si trova nella provincia di Milano. Nell'incidente sono stati coinvolti tre mezzi pesanti. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha estratto un uomo dalle lamiere: quest'ultimo è stato trasferito in ospedale dove versa in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare le vittime e rimuovere i mezzi su strada. Presenti anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Uno dei conducenti è stato estratto dalle lamiere

L'incidente si è verificato alle 10 del mattino: la centrale operativa di Areu ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre: hanno estratto un autista dalle lamiere. Quest'ultimo ha ricevuto le prime cure sul posto e poi è stato trasferito con un elicottero in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri due conducenti non avrebbero riportato gravi traumi.

Traffico bloccato per consentire i rilievi

Sul posto è intervenuto anche il personale dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano e Lodi. Sono stati svolti tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e soprattutto accertare eventuali responsabilità. Per consentire tutte le operazioni di sicurezza e di ricostruzione, è stato bloccato il traffico: questo ha provocato lunghe code.