Scontro tra monopattino e furgone, morto un uomo: la vittima si chiamava Giovanni Somma Incidente stradale a Capriano (Pavia): un monopattino si è scontrato con un furgone. Alla guida del primo mezzo c'era un 60enne che è morto poco dopo il ricovero in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, martedì 21 gennaio, si è verificato un incidente stradale a Copiano, comune che si trova in provincia di Pavia. Un uomo si trovava su un monopattino quando si è scontrato con un furgone. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco dopo le 17.30 sulla strada provinciale 9. La dinamica è ancora poco chiara. Dopo lo scontro, sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118. Il ferito è stato trasferito d'urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia. Il sessantenne è poi morto qualche ora dopo il ricovero: purtroppo le ferite riportate erano molto gravi e, nonostante i tentativi dei dottori, non è stato possibile far altro. La vittima si chiamava Giovanni Somma e abitava a Magherno, che si trova sempre in provincia di Pavia.

Anche il conducente del furgone, un uomo di 37 anni, è rimasto ferito. Non è però in gravi condizioni di salute. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Pavia. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.