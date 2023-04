Scontro tra due auto vicino all’aeroporto di Malpensa: feriti due ragazzini di 13 e 14 anni Incidente stradale sulla strada che collega l’aeroporto di Malpensa all’autostrada A4 Milano-Torino. Nello scontro tra due auto, sono rimasti feriti due ragazzini di 13 e 14 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Due ragazzini sono rimasti feriti in un incidente stradale sulla superstrada che collega l'autostrada A4 Milano-Torino con l'aeroporto di Malpensa. Fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni. Con loro, è rimasto ferito anche un uomo di 37 anni: non è chiaro se i tre feriti siano legati da un rapporto di parentela. L'incidente si è verificato nella serata di ieri, sabato 1 aprile. A scontrarsi, due automobili.

Le due automobili si sono scontrate a Castano Primo

Su questo scontro ci sono ancora poche informazioni. Intorno alle 19.30, le due automobili si sono urtate nei pressi del territorio di Castano Primo (Milano). La dinamica è ancora incerta. Non è infatti chiaro chi abbia causato l'incidente. In ogni caso, i medici e i paramedici del 118, inviati dalla sala operativa di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) della Lombardia, sono arrivati con un'ambualanza e un'automedica.

Uno dei tre feriti è stato portato in pronto soccorso

Hanno prestato le prime cure sul posto e poi hanno deciso di trasportare uno dei tre feriti al pronto soccorso di Busto Arsizio, in codice giallo. Nessuno di loro, fortunatamente, è in pericolo di vita. Nel frattempo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese. I pompieri hanno dato una mano per spostare i veicoli dalla strada e consentire così tutte le operazioni di messa in sicurezza. Con loro c'erano anche gli agenti della polizia stradale di Magenta.

Agli investigatori non solo toccherà ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, ma anche accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potrà quindi avere un quadro più preciso di quanto accaduto.