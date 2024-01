Scontro tra due auto in Val Pusteria: morto un ragazzo di 19 anni Simon Innerbichler è il 19enne che è morto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Bolzano. Era sull’auto che si è scontrata con un veicolo dove a bordo c’era una famiglia bresciana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella giornata di ieri, lunedì 15 gennaio, all'altezza di Sciaves (Bolzano) in Val Pusteria è morto un ragazzo di 19 anni. È rimasto coinvolto in un incidente stradale: due automobili si sono scontrate. Alla guida di un veicolo c'era una giovane, nell'altro c'era una famiglia di Brescia. La vittima, si chiamava Simon Innerbichler.

Chi era Simon Innerbichler, 19enne morto nell'incidente

L'adolescente era originario di San Giovanni in Val Aurina, che si trova sempre nel territorio della provincia autonoma di Bolzano. Era nell'auto guidata dalla coetanea: lei ha riportato feriti lievi, ma non è in gravi condizioni. Non rischia la vita nemmeno il nucleo familiare bresciano: tutti e tre sono stati ricoverati in ospedale, ma stanno bene.

La conducente non si sarebbe accorta dell'arrivo dell'altra auto

Il 19enne, invece, è stato trasferito nella struttura in fin di vita: purtroppo le ferite riportate erano troppo gravi ed è morto qualche ora dopo il ricovero. Oltre agli operatori sanitari del 118 e ai vigili del fuoco che hanno portato avanti le operazioni di messa in sicurezza dell'area, sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso.

Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che la giovane – che stava guidando una Fiat 500 – stava svoltando a sinistra. Non si sarebbe accorta dell'arrivo di una Porsche Macan dove all'interno c'era la famigliola. L'impatto è stato purtroppo inevitabile.