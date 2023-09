Scomparso 21enne a Brescia, la famiglia lancia l’appello per ritrovare Stefano Oladeji

Da domenica mattina non si hanno più notizie di Stefano Oladeji, 21enne di Brescia scomparso dopo una serata trascorsa in discoteca. La famiglia ha lanciato chiesto aiuto sui social network per ritrovare il ragazzo.