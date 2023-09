Ritrovato a Rozzano Stefano Oladeji, il ragazzo bresciano di 21 anni era scomparso da domenica Sta bene e ora si trova tra le braccia dei suoi familiari il ragazzo di 21 anni scomparso il 17 settembre. Stefano Oladeji è stato ritrovato dopo quattro giorni di ricerche tra le province di Brescia e di Milano.

A cura di Fabio Pellaco

È stato ritrovato Stefano Oladeji, il ragazzo di 21 anni scomparso da Brescia domenica 17 settembre. Si trovava a Rozzano, comune della periferia Sud di Milano. Le sue condizioni di salute sono buone e adesso si trova con i familiari che lo hanno riaccolto a braccia aperte dopo giorni di grande paura.

Stefano Oladeji è stato ritrovato a Rozzano

Il ragazzo, giocatore di rugby e residente nella zona di Villaggio Ferrari, aveva fatto perdere le sue tracce per quattro giorni. È stato ritrovato nel pomeriggio di giovedì 21 settembre.

Al momento si trova con i suoi familiari. "È un po' confuso, trema un po', ma sembra stare bene", ha scritto il fratello sul suo profilo Instagram ringraziando tutti quelli che hanno condiviso l'appello della famiglia permettendo di ritrovarlo. "Ora passeremo un po' di tempo con lui".

Il 21enne si era diretto verso Milano

Le ricerche si erano concentrate in provincia di Milano dopo che la famiglia aveva scoperto che il ragazzo non aveva trascorso il sabato notte nella discoteca Number One di Corte Francia, nel Bresciano. Il 21enne era invece salito su un treno in direzione del capoluogo lombardo. Analizzando i movimenti della carta bancomat del ragazzo erano emersi degli acquisti effettuati negli ultimi giorni nella zona di Sesto San Giovanni. Una pista che ha portato gli inquirenti a estendere il raggio delle ricerche.

L'ultimo contatto con la famiglia risaliva proprio alla mattina della scomparsa. Alle 7.41 Oladeji aveva telefonato al padre dicendo che sarebbe uscito dalla discoteca e rimasto a dormire a casa di un amico. Per questo motivo era stata setacciata tutta la città di Brescia anche in seguito ai numerosi avvistamenti che lo segnalavano in diversi quartieri. Solo nelle ultime ore si era capito che il giovane si era spostato verso Milano.