Scomparsa una donna a Brescia: “Chiunque la veda, non la perda di vista e chiami il 112”

Renata Zanola, la donna di 79 anni scomparsa nel Bresciano (foto diffusa dai carabinieri di Brescia)

Una donna di 79 anni, Renata Zanola, ieri – giovedì 15 gennaio – si sarebbe allontanata dalla sua abitazione in via Allegri tra la zona di San Polo e San Polino a Brescia, e non vi avrebbe più fatto ritorno. Sono state subito allertate le forze dell'ordine che si sono messe al lavoro per cercare di rintracciarla. È stato anche attivato il piano ricerche persone scomparse dalla Prefettura di Brescia e sono in corso ricerche ininterrotte a cura dei carabinieri di Brescia, in collaborazione con i vigili del fuoco e la protezione civile.

Secondo le informazioni diffuse dai carabinieri di Brescia, al momento della scomparsa la donna indossava un pigiama di colore scuro. I militari aggiungono inoltre che la donna "potrebbe apparire confusa e smarrita". Per questo si chiede – nell'appello lanciato – che in caso di avvistamento, senza perdere di vista la donna e evitando che si allontani, bisogna chiamare immediatamente il numero di emergenza 112, chiedendo l'intervento di una pattuglia.

Articolo in aggiornamento