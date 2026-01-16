milano
video suggerito
video suggerito

Scomparsa una donna a Brescia: “Chiunque la veda, non la perda di vista e chiami il 112”

Renata Zanola, 79 anni, è scomparsa ieri, giovedì 15 gennaio, dalla sua casa in via Allegri a Brescia. Sono in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine che lanciano un appello per ritrovarla.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Francesca Caporello
2 CONDIVISIONI
Renata Zanola, la donna di 79 anni scomparsa nel Bresciano (foto diffusa dai carabinieri di Brescia)
Renata Zanola, la donna di 79 anni scomparsa nel Bresciano (foto diffusa dai carabinieri di Brescia)

Una donna di 79 anni, Renata Zanola, ieri – giovedì 15 gennaio – si sarebbe allontanata dalla sua abitazione in via Allegri tra la zona di San Polo e San Polino a Brescia, e non vi avrebbe più fatto ritorno. Sono state subito allertate le forze dell'ordine che si sono messe al lavoro per cercare di rintracciarla. È stato anche attivato il piano ricerche persone scomparse dalla Prefettura di Brescia e sono in corso ricerche ininterrotte a cura dei carabinieri di Brescia, in collaborazione con i vigili del fuoco e la protezione civile.

Secondo le informazioni diffuse dai carabinieri di Brescia, al momento della scomparsa la donna indossava un pigiama di colore scuro. I militari aggiungono inoltre che la donna "potrebbe apparire confusa e smarrita". Per questo si chiede – nell'appello lanciato – che in caso di avvistamento, senza perdere di vista la donna e evitando che si allontani, bisogna chiamare immediatamente il numero di emergenza 112, chiedendo l'intervento di una pattuglia.

Articolo in aggiornamento

Cronaca
2 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta
La vita nel Cpr di Milano disegnata da Alì: “Torture e un mese senza vedere il cielo”
"Ho perso un mese della mia vita chiuso sotto tortura, trattati come bestie"
La prima mappa del Cpr di Milano con i disegni di Alì: "Bagni marci e materassi a terra"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views