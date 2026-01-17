Renata Zanola è stata trovata morta in un canale: la donna era scomparsa due giorni fa

È stato ritrovato il cadavere di Renata Zanola, la donna di 79 anni era scomparsa giovedì scorso da Brescia. Il corpo era in un canale.

Renata Zanola

Nella giornata di oggi, sabato 17 gennaio 2026, è stato ritrovato il cadavere di Renata Zanola. La donna, che aveva 79 anni, era scomparsa nella serata di giovedì 15 gennaio 2026, dalla sua abitazione che si trova a Sanpolino, un quartiere della città di Brescia. Si erano subito attivate le forze dell'ordine e i soccorsi. Dopo giorni di ricerche, il corpo è stato ritrovato nelle acque di un canale in via San Polo, a pochi passi dal centro sportivo Michelangelo.

Stando a quanto diffuso fino a questo momento, la donna era malata di Alzheimer. Dopo l'allarme per la scomparsa, la Prefettura di Brescia aveva avviato il piano di ricerca previsto per le persone scomparse. Erano stati quindi allertati i carabinieri, i vigili del fuoco e la protezione civile. L'ultimo avvistamento sarebbe avvenuto in via Gatti, poi da quel momento più nulla. Questa mattina è avvenuto poi il ritrovamento da parte di un passante che ha telefonato al numero unico delle emergenze 112: è stata individuata poco prima delle 10 del mattino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. I soccorritori poi si sono messi subito all'opera per recuperare il corpo.

Purtroppo non è stato possibile far altro. I medici infatti hanno potuto solo dichiararne il decesso. Sulle cause della morte, però, per il momento, non si sa ancora nulla. Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori aggiornamenti per capire cosa possa averla provocata: se la caduta nel canale o altro.