Sciopero Trenord il 5 febbraio, a rischio i treni per 23 ore: gli orari e le corse garantite Previsto per domani uno sciopero di Trenord dalle ore 3.00 del 5 febbraio alle ore 2.00 del 6 febbraio 2025. L'elenco completo dei treni garantiti è consultabile sul sito dell'azienda.

A cura di Giulia Ghirardi

Dalle ore 3.00 di domani, mercoledì 5 febbraio, sino alle ore 2.00 di giovedì 6 febbraio 2025 è in programma uno sciopero di Trenord a Milano e in Lombardia. Come si legge sul sito ufficiale dell'azienda, viaggeranno, nonostante lo sciopero, i treni con partenza prevista dopo le ore 6 e dopo le 18, con arrivo previsto entro le 9 ed entro le 21. L'elenco completo dei treni garantiti è consultabile sul sito dell'azienda.

Sciopero Trenord il 5 febbraio, le motivazioni della protesta

Lo sciopero di Trenord di domani è stato indetto dal sindacato ORSA Ferrovie. Fra i motivi dell’agitazione, "l’indisponibilità della Società Trenord nel trovare soluzione alle criticità da tempo irrisolte in tutti i settori aziendali, sia rispetto alla normativa di lavoro che ai riconoscimenti economici".

Gli orari dello sciopero Trenord il 5 febbraio e le fasce di garanzia

Come comunicato da Trenord in una nota ufficiale, il sindacato ORSA Ferrovie ha proclamato una giornata di sciopero che potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord. In particolare, lo sciopero sarà attivo dalle ore 3.00 del 5 febbraio 2025 sino alle ore 2.00 del 6 febbraio 2025.

Viaggeranno i treni con partenza prevista dopo le 6 e dopo le 18, con arrivo previsto entro le 9 ed entro le 21. La lista dei “Servizi Minimi Garantiti” è pubblicata sul sito. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1) e Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

L'elenco dei treni garantiti Trenord il 5 febbraio

Nonostante lo scioperò ci saranno alcune fasce di garanzia previste per la giornata di mercoledì 5 febbraio. Viaggeranno, nonostante lo sciopero, i treni con partenza prevista dopo le ore 6 e dopo le 18, con arrivo previsto entro le 9 ed entro le 21.

L'elenco completo dei treni garantitiè consultabile sul sito dell'azienda.

Come richiedere il rimborso del biglietto in caso di ritardi o cancellazioni

Il rimborso del biglietto in caso di ritardi o cancellazioni dovuti a scioperi sarà integrale. Come si legge sul sito di Trenord, lo sciopero rientra infatti tra le cause imputabili all'azienda di trasporti, dunque, il rimborso del biglietto per i viaggiatori sarà integrale (anche con biglietto già convalidato, previa annotazione da parte di personale Trenord) previa però richiesta da presentare entro 30 giorni.