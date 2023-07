Sciopero Atm a Milano venerdì 7 luglio 2023: orari di metro, bus e tram Per domani venerdì 7 luglio è in programma uno sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico indetto da Confail Faisa. A Milano metro, tram e bus sono garantiti fino alle 8:45 e tra le 15 e le 18.

A cura di Enrico Spaccini

Per domani venerdì 7 luglio è in programma uno sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale che coinvolgerà anche Milano. La protesta durerà 24 ore e potranno fermarsi i dipendenti Atm della metropolitana, del tram e degli autobus in particolare tra le 8:45 e le 15 e dalle 18 fino al termine delle corse.

Lo sciopero è stato indetto dal sindacato Confail Faisa. Nel comunicato è stato spiegato che l'intento è quello di protestare contro "l'aumento del costo della vita", chiedendo quindi un aumento salariale per i dipendenti del trasporto pubblico locale. A questo, sono state aggiunte recriminazioni in merito alle "sicurezza sul lavoro" e alle "condizioni di lavoro delle donne".

Gli orari dei mezzi Atm per lo sciopero del 7 luglio a Milano

A Milano lo sciopero potrebbe fermare le corse di metropolitana e mezzi di superficie come tram e autobus nella fascia oraria compresa tra le 8:45 e le 15 e dalle 18 fino al termine delle corse. Quindi il servizio sarà garantito dall'apertura dei cancelli fino alle 8:45 e tra le 15 e le 18.

Sciopero a Milano il 7 luglio 2023, le motivazioni

Come si può leggere anche dal sito dell'Azienda trasporti milanesi, lo sciopero è stato proclamato per "rivendicare la mancanza nel Ccnl (Contratto collettivo nazionale di lavoro) di contenuti essenziali per la categoria".

Tra questi vengono citati gli ambiti del costo della vita, della sicurezza sul lavoro, all'orario e all'organizzazione del lavoro, e "di tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione". Il comunicato di Confail Faisa si conclude così: "Rinnoviamo, da Nord a Sud, l'invito alla massima partecipazione all'iniziativa di lotta e al rafforzamento della nostra organizzazione".

Trenord non aderisce allo sciopero dei trasporti

Per quanto riguarda le linee ferroviarie, Trenord e Trenitalia non parteciperanno allo sciopero del 7 luglio. Lo stop, infatti, riguarderà solo le linee Atm.