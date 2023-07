In arrivo nuovo sciopero dei mezzi Atm il 7 luglio a Milano: gli orari di metro, bus e tram L’agitazione sindacale potrebbe avere conseguenze sulle linee Atm dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Nessun disagio previsto invece per Trenord.

Una giornata di sciopero dei mezzi a Milano

Nuovo sciopero in arrivo a Milano. È prevista per venerdì 7 luglio la prossima agitazione sindacale nazionale che metterà a rischio i mezzi milanesi: in città, dunque, potrebbero registrarsi ritardi o cancellazioni di metro, bus e tram gestiti da Atm. A incrociare le braccia, stavolta, sarà il sindacato Confail Faisa.

Gli orari dello sciopero Atm a Milano

"L'agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio", ha fatto sapere l'azienda di Foro Bonaparte in una nota: la fascia oraria garantita, dunque, sarebbe quella che intercorre dalle 15 alle 18. Nessun disagio previsto invece per i mezzi di Trenord.

Immagine di repertorio

Le motivazioni dello sciopero di venerdì 7 luglio

"Lo sciopero è stato indetto per rivendicare la mancanza nel contratto collettivo nazionale di lavoro di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, alla sicurezza sul lavoro, all’orario e all’organizzazione del lavoro e di tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione", ha segnalato Atm in un comunicato.