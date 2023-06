Sciopero Atm a Milano venerdì 16 giugno 2023: orari di metro, bus e tram Per venerdì 16 giugno è in programma uno sciopero dei mezzi a Milano. A volerlo sono Al Cobas per Atm e Faisa-Cisal per le linee Agi. Metropolitana, tram e autobus sono garantiti fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18.

A cura di Ilaria Quattrone

Domani, venerdì 16 giugno 2023, è in programma uno sciopero dei mezzi a Milano che interesserà le linee Atm e Autoguidovie. Le corse di metropolitana, tram e autobus sono garantite fino alle 8:45 e nella fascia oraria 15-18. Nel resto della giornata, i mezzi saranno a rischio stop. L'agitazione, indetta dal sindacato Al Cobas per i mezzi Atm e Faisa-Cisal per le linee Agi, durerà 24 ore.

I motivi sono molteplici e vanno dalla protesta contro la privatizzazione dei servizi gestiti dal Gruppo Atm, alla questione sicurezza per i conducenti fino alla richiesta di un aumento di 150 euro netti per tutti i lavoratori.

Sciopero del 16 giugno a Milano: gli orari garantiti di metro, bus e tram Atm

A Milano i mezzi di superficie e la metropolitana funzioneranno regolarmente fino alle 8:45. Dopodiché, fino alle 15, le corse potranno risentire dello sciopero. L'altra fascia di garanzia è quella che va dalle 15 alle 18, per poi tornare a rischio stop fino al termine della giornata lavorativa.

Leggi anche Concerto Radio Italia Live 2023 a Milano, tram deviati e orari delle metro

Gli orari dei pullman Autoguidovie del 16 giugno

Per quanto riguarda Autoguidovie, le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite fino alle 8:29 e dalle 15 alle 17:59.

Le motivazioni dello sciopero

Le motivazioni dello sciopero sono state pubblicate sul sito di Atm. I lavoratori, in particolare, intendono protestare "contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi di TPL in appalto e/o subappalto" e "contro il progetto ‘Milano Next', per la trasformazione di ATM S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano".

Per quanto riguarda il lavoro quotidiano, i dipendenti chiedono che venga riattivato il "distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri" e "sistemi di protezione passivi". Infine, trova spazio anche la richiesta "per l’aumento di 150 euro netti per tutti i lavoratori", volti a recuperare gli "insufficienti aumenti dei contratti nazionali".

L'ultimo sciopero indetto dalla sigla Al Cobas risale al 31 marzo. Quel giorno, il 23 per cento del personale Atm decise di aderire causando diversi disagi.