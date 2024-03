Sciopero a Milano l’8 marzo 2024, a rischio i treni Trenord: orari dei mezzi e motivazioni Per l’8 marzo 2024 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale che riguarderà anche Trenord, con i treni a rischio fino alle 21. Atm non prende parte all’agitazione, quindi metro, bus e tram sono garantiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Per venerdì 8 marzo 2024 è stato indetto uno sciopero generale nazionale dei lavoratori di tutti i settori, pubblici e privati. A Milano saranno a rischio principalmente i treni Trenord a partire dalle 00:00 fino alle 21:00. La protesta non riguarderà il trasporto locale cittadino gestito da Atm, che ha deciso di non aderire. Quindi le corse di bus, metropolitana e tram saranno garantite a tutte le ore. L'agitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali Usb, Cub, Usi Cit, Adl Cobas e Slai Cobas per "strappare una giornata simbolica (quella dell'8 marzo) alla retorica della ricorrenza rituale per ricollocarla nello spazio che le è proprio: la lotta". Al centro, dunque, non solo la discussione sulla violenza contro le donne, ma anche la questione della disparità di genere nel mondo del lavoro.

Gli orari dello sciopero Trenord l'8 marzo 2024 a Milano e in Lombardia

I dipendenti di Trenord che sceglieranno di aderire allo sciopero potranno incrociare le braccia fino alle 21 di venerdì 8 marzo. Questo vuol dire che potrebbero esserci disagi e comunque conseguenze per i viaggiatori per quasi tutta la giornata. Sono state previste, comunque, due fasce di garanzia: una che va dalle 6 alle 9, l'altra dalle 18 alle 21.

L'elenco dei treni garantiti Trenord

Sono garantiti tutti i treni che partono entro le 23:59 del 7 marzo e con l'arrivo previsto alla destinazione finale entro le 00:59 dell'8 marzo. L'elenco dei treni nelle fasce di garanzia è consultabile sul sito di Trenord.

Se dovessero saltare le corse dei treni del servizio aeroportuale, ci saranno i bus sostitutivi che, però, non effettueranno fermate intermedie. Questi collegheranno Milano Cadorna e Stabio con Malpensa Aeroporto.

Saranno garantiti anche i treni a lunga percorrenza che collegano Milano con Vienna e Monaco. Si tratta dell'EC83 che parte a Monaco alle 9:34 e arriva a Rimini alle 17:33 e l'EC84 che al contrario parte da Rimini alle 10:34 e arriva a Monaco alle 18:27.

A Milano Atm non aderisce allo sciopero: garantiti bus, metro e tram

Lo sciopero, come detto, è nazionale perciò interesserà anche il personale di Gruppo FS, Trenitalia e Trenitalia TPER. Tuttavia, non riguarderà i dipendenti di Atm, la società partecipata del Comune di Milano che gestisce il trasporto pubblico locale, che hanno scelto di non aderire all'agitazione. Pertanto, metropolitana, bus e tram funzioneranno regolarmente.

Le motivazioni dello sciopero dell'8 marzo 2024

Con una nota Usb, che ha proclamato lo sciopero insieme a Cub, Usi Cit, Adl Cobas e Slai Cobas, ha spiegato le ragioni dell'agitazione denominata ‘Lotto marzo‘. "Sono tanti i nessi strutturali che compongono la violenza contro le donne e di genere", si legge nel comunicato del sindacato, che sottolinea come il dato più drammatico è rappresentato dai femminicidi ma che, comunque, non si deve "sottovalutare la violenza culturale, istituzionale ed economica".

Usb, quindi, riporta il dato secondo il quale "in Italia il tasso di occupazione femminile è tra i più bassi in Europa", ribadendo come migliaia di donne sono costrette ogni giorno a lasciare il proprio posto di lavoro "per dedicarsi al lavoro di cura in assenza di un welfare universale".