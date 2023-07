Schianto tra un’auto e un tir: muore una donna Incidente stradale a Villanuova sul Clisi (Brescia): un’automobile si è scontrata frontalmente con un tir. Nell’impatto è morta una donna di 62 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Incidente stradale a Villanuova sul Clisi, territorio che si trova in provincia di Brescia. Un'automobile si è scontrata contro un tir e nell'impatto è morta una donna di 62 anni. Al momento non si conosce l'identità della vittima. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e capire cosa possa averlo provocato.

La donna di 62 anni è morta sul colpo

L'incidente, sulla base delle informazioni arrivate fino a questo momento, è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 14 luglio. Intorno alle 13 lungo la strada statale 237, i due mezzi si sono scontrati violentemente. La donna viaggiava sull'auto ed è rimasta coinvolta con il camion che arrivava dalla carreggiata opposta. La centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118.

Il conducente del camion è stato ricoverato in ospedale

Gli operatori sanitari, nonostante i tentativi di rianimarla, non hanno potuto far altro che costarne il decesso. Sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Salò che hanno svolto i rilievi del caso così da poter accertare eventuali responsabilità. I vigili del fuoco hanno consentito di recuperare il corpo della donna, residente a Vobarno, e quello del conducente del camion. Quest'ultimo è stato ricoverato in codice giallo in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita.

La sua testimonianza potrebbe far luce su quanto accaduto oggi.