Maxi tamponamento a catena tra 5 auto nel Bresciano: morta una donna, ferite altre 4 persone

A cura di Enrico Spaccini

È morta nella notte Tecla Pluda, una delle nove persone rimaste coinvolte in un tamponamento a catena avvenuto nella serata di ieri, sabato 19 ottobre, a Calcinato (in provincia di Brescia). Probabilmente a causa della pioggia intensa, cinque auto si sono scontrate lungo la strada provinciale 668, la Lenese. È stata proprio la 68enne, che viveva a pochi chilometri di distanza dal luogo dell'impatto, ad aver subito le conseguenze più gravi. Trasportata con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Civile di Brescia, Pluda è deceduta poche ore dopo per le lesioni riportate. Meno gravi le ferite delle altre persone, tra cui anche una donna al settimo mese di gravidanza.

Il maxi tamponamento è avvenuto intorno alle 20:15 del 19 ottobre lungo la Lenese, all'altezza dello svincolo che conduce alla frazione Prati. La polizia stradale è arrivata sul posto, insieme alla locale di Calcinato, per eseguire i rilievi dell'incidente e dovrà ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Di certo, fino a questo momento, c'è che le vetture coinvolte sono state in tutto cinque. Le persone che si trovavano a bordo delle rispettive auto erano in tutto nove, ma quelle soccorse dai sanitari del 118 sono state solo cinque.

La più grave di questa era, appunto, Pluda. Maestra elementare e madrina del gruppo dell’Associazione nazionale alpini di Calcinato, la 68enne è stata rianimata sul posto per circa un'ora ed è stata poi trasportata con l'elisoccorso al Civile. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è deceduta poco dopo il ricovero. Ferita anche una donna al settimo mese di gravidanza che viaggiava insieme al marito, ma che non ha riportato conseguenze particolarmente gravi.