Schianto frontale fra un autobus e un’auto: uno dei passeggeri è in rianimazione [caption id="attachment_183584" align="alignnone" width="640"] L’incidente in via Gozzoli a Milano[/caption] Un autobus di linea si è schianto questa mattina contro un’auto in via Benozzo Gozzoli a Milano….

A cura di Fabrizio Capecelatro

L’incidente in via Gozzoli a Milano

Un autobus di linea si è schianto questa mattina contro un'auto in via Benozzo Gozzoli a Milano. In seguito alo scontro frontale, alcuni passeggeri sono finito all'ospedale e uno di loro è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione.

L'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, mercoledì 28 dicembre, in via Benozzo Gozzoli, nel quartieri periferico di Baggio. Un autobus di linea, della 73 e o della 323, le uniche due che transitano per quella strada, si è schiantato contro un'auto che procedeva nel senso opposto.

Sul posto sono subito arrivate diverse ambulanze per soccorre i feriti, ma al momento soltanto una delle persone coinvolte sembra essere in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Leggi anche Chi è Nicola Della Valle, il ristoratore morto in uno scontro frontale tra due auto

L'uomo, di cui non si conosce ancora l'identità, è stato subito trasferito in terapia intensiva e, secondo quanto riferisce l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, sarebbe in gravi condizioni.

I soccorsi

L'autista del pullman dell'Atm, in teoria il più esposto alle conseguenze dell'incidente, insieme al conducente dell'altro veicolo, è invece rimasto quasi del tutto illeso, nonostante lo scontro frontale.

Fortunatamente è ancora un periodo semifestivo, in cui molte persone non sono in città, e – visto anche l'orario di mattina presto – l'autobus non era affollato di passeggeri.

Sul Lugo dell'incidente sono arrivati anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i messi e la Polizia locale, che sta effettuando gli opportuni rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto.