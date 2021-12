Schianto a 240 all’ora in Porsche, morto il driver Fabrizio Antonuzzi: ipotesi malore o guasto ai freni Non ci sono segni di frenata sulla pista: per questo motivo si pensa a un malore o un guasto ai freni. Antonuzzi lascia una moglie e quattro figli.

A cura di Ilaria Quattrone

Il driver Fabrizio Antonuzzi (Fonte: Facebook)

Stava effettuando delle prove libere in piste con una Porsche Gt3 Rs quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato a 240 chilometri orari: nella giornata di ieri, sabato 11 dicembre, il driver Fabrizio Antonuzzi è morto in uno schianto al Cremona Circuit "Angelo Bergamonti" di San Martino del Lago. Antonuzzi aveva 61 anni ed era residente a Manerba del Garda, comune in provincia di Brescia.

Si pensa al malore o al guasto ai freni

L'incidente si è verificato alle 15.30: sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri di Solarolo Rainerio che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica. Per il momento gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere del circuito: i video mostrano l'auto sul rettilineo che si schianta, senza alcuna frenata, contro il guard-rail. Per questo motivo, si pensa che il 61enne possa avere avuto un malore o si ipotizza anche un guasto ai freni.

Lascia una moglie e quattro figli

Nonostante il tempestivo intervento dei medici e dei paramedici, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: gli operatori hanno potuto solo dichiararne il decesso. Antonuzzi, oltre essere un pilota esperto, era titolare di un'azienda che progetta negozi. Lascia una moglie e quattro figli.

Incidente stradale a Cremona, morta ex consigliera comunale

Sempre in provincia di Cremona, è morta una donna di 74 anni (Olimpia Vecchia) a causa di un incidente stradale. La 74enne, ex consigliera comunale di Sesto Cremonese, ha perso il controllo dell'auto, a causa del ghiaccio presente in strada, ed è finita contro un palo. Il mezzo si è poi ribaltato ed è finito in un campo. Gli operatori del 118, una volta arrivati, hanno potuto accertare solo la morte.