Scavano per la fibra ottica e trovano delle ossa: “Non sono resti di animali”. Bloccati i lavori

A Codogno (Lodi) sono state trovate alcune ossa frammentate durante gli scavi per la posa della fibra ottica. Non apparterebbero ad animali domestici o da cortile. Indagini in corso.
A Codogno, comune in provincia di Lodi, nella mattinata di ieri, lunedì 2 marzo 2026, sono state trovate alcune ossa frammentate durante gli scavi per la posa della fibra ottica. Il ritrovamento è avvenuto lungo via Vittorio Emanuele e precisamente nel tratto compreso tra via Carducci e vicolo Monte Pasubio. Dopo quanto scoperto, sono stati bloccati i lavori e le indagini sono in corso per comprendere l'origine di quello che è stato rinvenuto.

A darne notizia è il quotidiano Il Giorno. Intorno a mezzogiorno, alcuni operai, che erano stati incaricati a realizzare uno scavo per l'alloggiamento di un pozzetto, hanno segnalato di aver colpito qualcosa di strano. Mentre cercavano di scendere fino a ottanta centimetri sotto il livello dell'asfalto, le loro pale si sono imbattute contro un accumulo di ossa frammentate. I lavoratori hanno subito informato il capocantiere, che ha ordinato l'interruzione dei lavori. Sono state poi allertate le forze dell'ordine. Gli agenti della polizia locale hanno messo in sicurezza l'area e delimitato il perimetro con le transenne. Sulla buca, sono stati posti teli impermeabili in modo da proteggere il luogo dalle intemperie e consentire i rilievi tecnici.

Da Pavia, è poi arrivato un medico legale che ha effettuato una prima ispezione del materiale. Dalle analisi preliminari, è stato possibile escludere che si tratta di resti di animali domestici o da cortile. Alcuni campioni sono stati poi trasferiti all'istituto di medicina legale di Pavia. Bisognerà capire se si tratta di ossa umane o di animali di grossa taglia. Nel caso in cui si dovesse trattare di ossa umane, il caso passerà o alla Procura o alla Soprintedenznza perché bisognerà capire se si tratti di una sepoltura antica o un episodio più recente. Una volta conclusi tutti gli accertamenti, i lavori potranno riprendere regolarmente.

