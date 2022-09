Scava nel giardino di casa e trova una pistola Stava preparando il terreno per la semina quando ha rivenuto una pistola. Allertati, i carabinieri hanno sequestrato l’arma avviando le indagini.

Una scoperta inaspettata quella che ha fatto un 34enne di Seregno, paese della provincia di Monza e Brianza, mentre lavorava nel proprio giardino. Mentre smuoveva la terra prima della semina, l'uomo ha rinvenuto una pistola. Dopo un primo momento di sgomento, il 34enne ha allertato i carabinieri che si sono recati presso la sua abitazione con una pattuglia dalla stazione di Seveso. Sequestrata dai militari, l'arma è risultata essere una scacciacani, riproduzione di una pistola Walther P99. Indagini in corso per risalire al proprietario.

Ragazzo colpito da un colpo esploso da un fucile a pompa

Nella serata di venerdì 16 settembre, un ragazzo di 24 anni è stato raggiunto dal colpo di un fucile esploso a Rescaldina, in provincia di Milano. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Rho che seguono la pista di un regolamento di conti collegato al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, tutto è successo intorno alle 21.30 quando il 24enne è stato accompagnato di corsa da un'auto privata al pronto soccorso di Garbagnate. Lo stesso veicolo, una volta scaricato il ragazzo, si è dileguata.

Ricoverato in ospedale, è in gravi condizioni

I medici della struttura lo hanno preso in cura ricoverandolo in codice rosso. Poi, hanno allertato i carabinieri che hanno dato il via alle indagini. Dai primi accertamenti operati dai militari, pare che la sparatoria sia andata in scena nella zona boschiva del Rugareto, a Rescaldina. La zona è nota agli inquirenti in quanto conclamata area di spaccio nella quale si sarebbero già consumati precedenti simili legati sempre al mondo dello spaccio di droga.