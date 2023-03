Scatta la multa per i genitori che fanno tardi ad andare a prendere i figli a scuola Ieri in commissione a Como possibili nuove misure come una multa da 50 euro per i genitori che non si presentano puntuali fuori da scuola. Dopo due ritardi non giustificati può scattare addirittura la non accoglienza del bambino, o la sospensione del servizio il giorno successivo.

"Dopo quattro ritardi mensili in entrata e o in uscita, anche non consecutivi, sarà applicata la sanzione di 50 euro per violazione della presente disposizione di regolamento". I destinatari della multa? I genitori che si presentano al nido a portare o a riprendere i propri bimbi in ritardo.

Le misure contro i genitori ritardatari

Ma non solo la sanzione in denaro. Dopo due ritardi non giustificati, può scattare addirittura la non accoglienza del bambino o la sospensione del servizio il giorno successivo.

Sono le misure previste dal nuovo regolamento dei Servizi per la prima infanzia del Comune di Como, le cui ultime modifiche sono state discusse e approvate ieri dalla commissione consiliare: un nuovo comma è proprio quello che riguarda il ritardo di alcuni genitori.

Una brutta abitudine, quella di non presentarsi puntuali fuori da scuola, che spesso – secondo quanto dichiarato durante la seduta comunale – costringe il personale dei nidi a fermarsi oltre l'orario lavorativo.

Precedenza alle iscrizioni delle famiglie residenti in città, con i genitori entrambi lavoratori

L'ultima parola, adesso, spetta al prossimo consiglio comunale cittadino. Altre possibili novità introdotte dal regolamento: la cancellazione del modulo orario pomeridiano (dalle 10.30 alle 16.30) e del modulo intermedio (fino alle 17).

Inoltre, è stata ribadita ancora una volta la volontà (già espressa dalla giunta e dal sindaco Alessandro Rapinese) di dare precedenza all’atto delle iscrizioni alle famiglie residenti in città, con i genitori entrambi lavoratori. I punteggi assegnati a queste domande sono stati di molto aumentati, rispetto a chi è disoccupato e a chi risiede nei paesi della provincia.