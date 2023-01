Scassinano un distributore di bibite per rubare le monete: fermato un ladro, si cerca il complice Due uomini avrebbero scassinato il distributore automatico di bibite di una scuola di Bollate (Milano) per rubare le monetine: uno dei due è stato arrestato mentre l’altro è scappato.

Avrebbero scassinato un distributore di bibite di una scuola per poter prendere le monetine, ma uno dei due è stato arrestato mentre l'altro è riuscito a scappare. È quanto successo nella notte a Bollate, comune in provincia di Milano. I carabinieri sono stati allertati perché è scattato l'allarme dell'istituto. I militari sono riusciti, oltre ad arrestare uno dei due, a sequestrare il materiale utilizzato per commettere il furto.

L'arresto sarebbe avvenuto intorno alle 2 di notte: una pattuglia si trovava nei pressi di via Coni Zugna quando ha sentito il suono dell'allarme che arrivava da una scuola primaria. Entrati nei locali, hanno trovato due uomini che aveva scavalcato la recinzione scolastica e stava cercando di raggiungere un'auto che era stata parcheggiata poco lontana dalla scuola ed era pronta a partire.

Si cerca il complice che è scappato a piedi

I militari sono riusciti a fermare uno dei due, un uomo di 42 anni. L'altro invece è riuscito a scappare a piedi e ha fatto perdere le sue tracce. Mentre il 42enne veniva portato in caserma, i carabinieri svolgevano i rilievi. In questo modo hanno potuto accertare che i due avrebbero danneggiato una porta di ingresso laterale all'istituto scolastico e portato via il denaro che era contenuto all'interno e che è stato distrutto.

Hanno poi trovato le chiavi dell'auto addosso all'arrestato. Inoltre sono stati sequestrati un avvitatore elettrico, due scalpelli e una borsa con chiavi inglesi e altri attrezzi che servivano per scassinare. Non è chiaro a quanto ammontino i danni. Intanto i militari sono sulle tracce del fuggitivo.