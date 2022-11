Scarcerato Bilal, il rapinatore della stazione Centrale: “Non ha 14 anni” Bilal, il ragazzo marocchino di 13 anni autore di diverse rapine, è stato scarcerato dal centro di prima accoglienza (Cpa) del carcere di Torino.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Dopo la sesta rapina in pochi giorni per Bilal, ragazzo marocchino di 13 anni, era scattato l'arresto con affidamento al centro di prima accoglienza (Cpa) del carcere di Torino. Ora il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Milano ha deciso per la sua scarcerazione e ricollocazione in una comunità con una misura di sicurezza.

Una perizia per definire la sua età

Proprio in questi giorni sul ragazzo è stata anche eseguita una perizia, sempre su disposizione del giudice, per stabilire la sua età dal momento era poco chiara: prima si era detto avesse 12 anni e poi 14.

Quindi l'esito della perizia ha portato alla scarcerazione: il giovane ha meno di 14 anni quindi non può essere centro di prima accoglienza (Cpa) del carcere di Torino. Il ragazzo non è imputabile. Così la decisione di affidarlo a una nuova comunità con una misura di sicurezza come misura penale disposta sulla base della sua "pericolosità sociale".

L'arresto dopo la sesta rapina

Bilal era finito in manette la notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre quando era stato fermato di notte al termine dell'ennesima rapina. Questa volta, con l'aiuto di un connazionale di 16 anni aveva appena aggredito due giovani di 20 e 31 anni, strappando loro le collanine d'oro che portavano al collo. La decisione del magistrato era arrivata in considerazione della gravità e della reiterazione dei reati compiuti dal giovane.

La prima rapina l'aveva messa a segno il 10 ottobre: da allora aveva iniziato una lunga serie di scippi nonostante fosse affidato a una comunità per minori dalla quale riusciva continuamente a scappare. Da qui la decisione della carcerazione, fino ora alla nuova decisione del giudice perché il giovane non ha 14 anni. Per la sua giovane età non può scattare l'arresto.