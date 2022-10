Il rapinatore di 12 anni che non può essere arrestato ha fatto il quinto furto in 10 giorni Il baby rapinatore di 12 anni che continua a finire in manette dopo aver messo a segno più rapine ai danni soprattutto di turisti.

A cura di Giorgia Venturini

Ancora una rapina. L'ennesima in dieci giorni per Bilal, il baby rapinatore di 12 anni che continua a finire in manette dopo aver messo a segno più rapine ai danni soprattutto di turisti. Una volta rilasciato però, per la sua giovane età non può essere incriminato, finisce nuovamente nei guai.

Quattro arresti per rapina

L'ennesime manette sono scattate la scorsa notte alle 23.30 a Milano quando i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Duomo: i militari hanno arrestato un 24enne originario del Marocco, un 18enne libanese e un marocchino di 19 anni che però aveva dichiarato di avere 16 anni. Tutti già con precedenti di polizia per i reati contro il patrimonio. E ancora una volta per rapina è stato segnalato il 12enne, originario anche lui del Marocco e residente in una comunità per minori, dalla quale continua a scappare per tornare a commettere rapine.

La rapina in stazione Centrale

Il gruppo di rapinatori ha agito la scorsa notte in stazione Centrale. Qui i carabinieri hanno notato i due maggiorenni avvicinarsi a un turista indiano di 36 anni. Lo hanno afferrato per una gamba e in pochi secondi gli hanno strappato dal collo la collana d'oro che indossava dal valore di 3mila euro. La vittima però è riuscito a reagire e a recuperare il gioiello. Subito sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato gli aggressori.

Il 24enne subito dopo il fermo ha accusato un malore e difficoltà respiratorie ed è stato trasportato in codice verde presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Fatebenefratelli da dove è stato dimesso senza giorni di prognosi per intossicazione da benzodiazepina e cocaina.

Il 12enne rapina un altro turista

Sempre nello stesso intervento i carabinieri hanno fermato anche il libanese e il minore, autori di un'altra rapina sempre in zona Stazione Centrale: i due hanno strappato un orologio da 300 euro dal polso di un turista malesiano di 39 anni dopo averlo spinto a terra. Tutti ora si trovano in carcere a San Vittore a Milano, mentre il 12enne è stato affidato a un Centro Servizi minori non accompagnati di Milano. La speranza ora è che smetta di mettere a segno rapine.