Scappano con uno scooter rubato e speronano l’auto della polizia: fermati un 16enne e un 18enne Due ragazzi, uno di 16 e un altro di 18 anni, sono stati fermati dopo un inseguimento: i due si trovavano in sella a un motorino rubato e, alla vista dei poliziotti, sono scappati.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Hanno dato vita a un inseguimento con le forze dell'ordine durante il quale hanno speronato l'auto della polizia: è accaduto nella serata di ieri, martedì 15 marzo, intorno alle 23.45. I due responsabili sono un ragazzino di 16 anni e un altro di 18 anni: entrambi sono stati fermati e denunciati. Dovranno rispondere di resistenza, danneggiamento aggravato e ricettazione.

L'inseguimento a bordo dello scooter

L'inseguimento è iniziato all'angolo tra via Viterbo e via Valsesia: una volante della polizia ha visto due giovani su un Sh 125. Dagli approfondimenti è poi emerso che quello scooter era stato rubato a febbraio a Pero. Una volta visto che li stavano inseguendo, i due adolescenti hanno provato a seminare una volante del commissariato Lorenteggio. Dopo alcuni chilometri, il 16enne – che era alla guida – ha frenato ed è andato addosso alla fiancata dell'automobile: un modo per speronare il veicolo e scappare. Subito dopo ha ripreso velocità. I due sono stati però "traditi" dal terriccio della strada che attraversa parco delle Cave dove erano entrati proprio per scappare dalla polizia. Sono quindi caduti.

I precedenti del 16enne

Il 16enne è stato fermato immediatamente: il ragazzo ha una lunga lista di precedenti per reati contro il patrimonio. Due anni fa era stato arrestato per furto in abitazione e a ottobre del 2021 gli era stato dato l'affidamento in prova. Adesso dovrà rispondere delle accuse elencate precedentemente e anche di possesso ingiustificato di grimaldello avendo avuto con sé un tronchese e una spranga. Il 18enne invece, dopo la caduta dallo scooter, ha provato a nascondersi dietro a un albero, ma è stato fermato.