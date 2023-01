Scappa dalla polizia a 180 all’ora ma si schianta contro un albero, denunciato un 35enne Un 35enne ha cercato di seminare la polizia locale correndo a 180 chilometri all’ora. Denunciato, era già noto in quanto era rimasto coinvolto nell’incidente in cui lo scorso giugno perse la vita un ex agente.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 35enne è stato denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Lo scorso sabato pomeriggio, 7 gennaio, è stato sorpreso alla guida della sua auto con la patente sospesa e senza assicurazione. Nel tentativo si seminare la polizia locale, ha compiuto una serie di infrazioni al Codice della strada nel Bresciano, tra cui eccesso di velocità, guida contromano e sorpassi vietati. Stando alla prime informazioni, il 35enne era già noto alla polizia in quanto era coinvolto nell'incidente nel quale lo scorso giugno ha perso la vita l'ex agente della locale, il 57enne Sergio Mason.

La fuga a 180 chilometri all'ora

Erano circa le 16 quando a bordo della sua Volskwagen Golf ha incrociato una pattuglia della polizia. Il 35enne, un cittadino di Visano con origini egiziane, sapendo di non essere in regola, ha fatto inversione e ha cercato di seminare gli agenti. Sfiorando i 180 chilometri orari, ha percorso le vie più strette tra Castenedolo e la Corda Molle, imboccando la strada provinciale in direzione Montichiari. Lì, arrivato a una rotonda, ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada e schiantandosi contro un albero.

Nonostante l'impatto e le ferite riportate, è sceso dall'auto e ha provato a continuare la fuga. Rincorso dagli agenti, è stato raggiunto poco dopo. In tutto il numero di feriti era pari a tre: il 35enne e due agenti, con prognosi di pochi giorni. L'uomo è stato portato in ospedale dove è stato sottoposto ai test di alcol e droga dei quali si attendono gli esiti.

L'incidente di giugno

Lo scorso 12 giugno, a Lonato del Garda, Sergio Mason ha perso la vita dopo un incidente con la moto. In sella alla sua Ducati Multistrada, si è schiantato contro una Golf che viaggiava nella stessa direzione. Forse per un'inversione di marcia, ha improvvisamente svoltato a destra investendo la moto. Dalle prime informazioni, sembra che alla guida di quell'auto ci fosse proprio il 35enne inseguito e fermato il 7 gennaio.