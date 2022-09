Scappa dalla casa famiglia e va a minacciare i genitori anziani: vuole estorcergli soldi Ha infranto entrambi i provvedimenti restrittivi che pendevano su di lui scappando dalla casa famiglia e andando sotto casa dei genitori per minacciarli, come già successo in passato. Sarà processato per direttissima.

A cura di Fabio Pellaco

Non poteva avvicinarsi alla casa dei genitori né allontanarsi dal luogo in cui viveva. Invece è scappato dalla casa famiglia per andare sotto casa dei genitori con l'intenzione di minacciarli come aveva già fatto in passato. L'intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di evitare che la situazione degenerasse.

Aveva già maltrattato i genitori

Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 21 settembre. Protagonista un uomo di 48 anni ospitato all'interno di una casa famiglia. Nullafacente e pregiudicato su di lui pendeva il divieto di porre nuovamente in essere le condotte che lo avevano già portato davanti alla giustizia.

L'uomo, classe 1974, in passato si era già reso responsabile di maltrattamenti nei confronti dei familiari, arrivando fino a episodi di estorsione. Per questi motivi non gli era permesso di avvicinarsi alla casa dei genitori, né tantomeno uscire dalla casa famiglia dove viveva.

L'uomo a processo per direttissima

Ma nella giornata di ieri ha infranto entrambi i provvedimenti restrittivi, prima scappando dal luogo dove era ospitato e poi giungendo davanti all'abitazione dove vivono i suoi genitori. I Carabinieri sono però riusciti a raggiungerlo in tempo. All'arrivo davanti alla casa dei genitori è stato bloccato dai militari dell'Arma che lo hanno tratto in arresto.

A causa della sua condotta sarà condotto davanti al giudice per la convalida dell'arresto e processato per direttissima, essendo stato fermato dai Carabinieri in flagranza di reato. Considerate le circostanze non sarà necessario ricorrere all'udienza preliminare e il processo si svolgerà già nella giornata di oggi.