Scappa da casa a Mantova per andare da un uomo conosciuto online: ritrovata in provincia di Lecce Una donna di 41 anni si è allontanata da casa sua a Mantova lo scorso 25 settembre: le forze dell’ordine l’hanno trovata in provincia di Lecce. Era in compagnia di un uomo che ha conosciuto su internet.

A cura di Ilaria Quattrone

È stata ritrovata una donna di 41 anni che era scomparsa dallo scorso 25 settembre da Mantova. Le forze dell'ordine l'hanno ritrovata a Cutrofiano, comune che si trova in provincia di Lecce. A darne notizia è il quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno. La 41enne è stata riaffidata ai tutori.

La donna si è allontanata da casa lo scorso 25 settembre

Sono poche le informazioni relative a questa notizia. Sembrerebbe che la donna soffra di un disturbo ossessivo compulsivo. Non solo: le sarebbe stata diagnosticata una perdita delle autonomie quotidiana. Per questo motivo, la 41enne vive con i suoi genitori a Mantova che sono stati riconosciuti come tutori. Lo scorso 25 settembre, però si sarebbe allontanata volontariamente da casa sua.

I genitori, non appena se ne sono resi conto, hanno subito lanciato l'allarme. Hanno infatti denunciato i fatti alle forze dell'ordine. La polizia si è subito attivata cercando di raccogliere elementi necessari a capire dove si trovasse la donna. Hanno così scoperto che la 41enne aveva conosciuto un uomo su internet. E, infatti, per questo motivo aveva deciso di allontanarsi da casa per raggiungerlo.

Gli agenti l'hanno trovata in provincia di Lecce

Gli agenti della polizia sono riusciti a trovarla: grazie alla geolocalizzazione del cellulare, hanno scoperto che si trovava nella zona di Cutrofiano, un comune che si trova nella provincia di Lecce. Le forze dell'ordine, infatti, l'hanno trovata in compagnia dell'uomo che aveva proprio conosciuto su internet. Quando è stata individuata, era in evidente stato confusionale: è stata così portata in un luogo sicuro e affidata nuovamente ai suoi genitori.